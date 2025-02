IL COMUNE COMUNICA – la giunta approva l’intitolazione di una nuova area verde a Japigia a Maurizio Maremonti in arte Morris

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

LA GIUNTA APPROVA L’INTITOLAZIONE DI UNA NUOVA AREA VERDE A JAPIGIA A MAURIZIO MAREMONTI IN ARTE MORRIS Su proposta dell’assessora alla Toponomastica Giovanna Iacovone,la giunta ha approvato nel pomeriggio l’intitolazione della nuova area verde tra via Natale Loiacono,via Paolo Aquilino,via Arturo Toscanini e via Giovanni Gentile,a Japigia,a Maurizio Maremonti,in arte Morris,il giovane musicista scomparso prematuramente nel 2014. “Questa intitolazione nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Maurizio Maremonti,conosciuto da tutti come Morris – commenta Giovanna Iacovone -. Questo ragazzo,un giovane talento della nostra terra,era molto amato dai suoi amici e da quanti hanno potuto ammirarne le straordinarie capacità artistiche e doti umane,motivo per cui in tanti,a partire dall’associazione ‘Gli amici di Morris’,hanno chiesto al Comune di intitolare uno spazio pubblico alla sua memoria. Pertanto,l’amministrazione comunale ha accolto senza remore questa richiesta,dedicandogli il nuovo giardino realizzato nel quartiere Japigia. Il nostro auspicio è che in tanti,soprattutto le ragazze e i ragazzi,possano conoscere la sua storia e l’amore e l’energia contagiosa che hanno caratterizzato la sua vita”. M AURIZIO M AREMONTI – M ORRIS (1976 – 2014)