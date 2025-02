(ACON) FORMAZIONE. FASIOLO (PD): BENE TUTELA A OPERATORI ATTIVIT SUBACQUEE

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 12 feb – “Riconoscere formalmente una tutela e

una valorizzazione ai lavoratori che operano nella subacquea

industriale ? un passaggio importante, in primis per garantire

con pi? forza sicurezza e salute dei sommozzatori, ma anche un

valore aggiunto per l’economia del mare”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) esprimendo apprezzamento per la proposta di legge 25,

presentata dal consigliere Giuseppe Ghersinich, e votata oggi

dalla VI Commissione.

“La valutazione positiva – spiega inoltre Fasiolo – deriva anche

dal fatto che siamo in assenza di una normativa nazionale,

presente solo a livello regionale in Sicilia. Quindi il Fvg

provvede a dare attenzione a questa professione, disciplinando

percorsi formativi e prevedendo regole precise per il rilascio

dei brevetti da parte di enti accreditati dalla Regione, che dal

suo canto finanzier? corsi che potranno garantire in maniera pi?

forte una sicurezza a questi lavori che vanno quindi inseriti tra

quelli gravosi. Questo, siamo certi – conclude la consigliera dem

– aiuter? ad avvicinare anche dei giovani a un lavoro compreso

nell’economia del mare”.

ACON/COM/fa

121639 FEB 25