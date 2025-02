Aun 11 feb. 025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

*Terni più sicura,firmato il Patto per la sicurezza urbana. La Presidente Proietti: “interventi concreti per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini”* (AUN) – Perugia,11 feb. 024 – La presidente della Regione Stefania Proietti ha sottoscritto in Prefettura il “Patto per Terni Sicura” che prevede “azioni integrate e progetti specifici in materia di sicurezza urbana,volti alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa,attraverso il rafforzamento dei sistemi di controllo del territorio,l’impiego di nuove tecnologie,l’implementazione della videosorveglianza con l’introduzione di nuove telecamere,la manutenzione ed il potenziamento della rete di illuminazione pubblica”. A firmare il Patto,oltre alla Presidente,il prefetto Antonietta Orlando,il sindaco Stefano Bandecchi,il vice presidente della Provincia di Terni Francesco Ferranti e i vertici provinciali delle forze dell’ordine e di polizia. Tra i vari punti sarà istituita una Cabina di Regia coordinata dalla Prefettura e composta da rappresentanti di Regione,Polizia locale e Provinciale,Questura,Carabinieri,Guardia di Finanza e Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato,all’interno della quale sarà garantito uno scambio informativo e l’analisi congiunta della realizzazione degli obiettivi che permetterà di modellare progressivamente le azioni concrete alle mutevoli esigenze del contesto. La Presidente della Regione ha definito il testo del Patto “completo e concreto perché tocca oltre ai controlli e alla prevenzione anche le nuove forme di disagio come le dipendenze”. “La Regione sarà parte attiva – ha aggiunto la presidente – nell’attuazione del patto anche per alleggerire i Comuni che sono appesantiti dalla scarsità degli organici delle polizie municipali e per l’approvazione di specifici progetti,inoltre ho avanzato al governo richieste di risorse in questo anno del Giubileo e del Centenario francescano per accogliere in sicurezza i tantissimi turisti e pellegrini che arriveranno nella nostra regione”.