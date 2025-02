(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Transizione ecologica: Pd,ritardi sui fondi agli enti locali “Depositata una interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sollecitare la pubblicazione dell’avviso di assegnazione dei fondi previsti dalla Delibera del Cipess che ha incrementato la dotazione del Programma Operativo Complementare (POC) ‘Energia e Sviluppo dei Territori’ di oltre 234 milioni di euro,portandola a un totale di circa 355 milioni di euro. Tuttavia,nonostante il significativo stanziamento,l’avviso per l’assegnazione delle risorse agli enti locali non è ancora stato pubblicato,causando forti preoccupazioni tra le amministrazioni locali”. Lo riporta una nota sul provvedimento sottoscritto dai deputati Pd Simiani,Chiara Braga,Vinicio Peluffo,Ubaldo Pagano,Augusto Curti,Eleonora Evi e Sara Ferrari. “L’assenza di un bando operativo rischia di compromettere la possibilità per gli enti locali di pianificare interventi cruciali per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Molti Comuni si sono già attivati,predisponendo la documentazione necessaria e investendo risorse pubbliche per essere pronti. Il ritardo mette a rischio l’effettiva realizzazione dei progetti,con la scadenza del programma fissata al 31 dicembre 2026 . La mancata pubblicazione dell’avviso rappresenta quindi un ostacolo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del paese,proprio in un momento in cui la lotta alla crisi climatica richiede azioni rapide e coordinate. È necessario un intervento immediato per sbloccare la situazione e garantire che i fondi vengano utilizzati in modo efficace ed efficiente”,conclude la nota. Roma,10 febbraio 2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati