[INGV Comunicato stampa] VULCANI | A Gianmarco Buono il Premio Rapolla per gli studi sui processi magmatici e vulcanici

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

*VULCANI | A Gianmarco Buono il Premio Rapolla per gli studi sui processi magmatici e vulcanici* *[Roma,10 febbraio 2025]* L'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale di Scienze,Lettere e Arti in Napoli ha assegnato il prestigioso Premio Rapolla a Gianmarco Buono,giovane ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OV). Il riconoscimento è stato conferito per le sue ricerche nel campo delle Scienze della Terra,con particolare attenzione alla Fisica dei processi magmatici e vulcanici. I suoi studi hanno approfondito aspetti cruciali come la generazione,segregazione e migrazione dei magmi,oltre ai complessi meccanismi eruttivi. Il Premio Rapolla è destinato a valorizzare i contributi scientifici di giovani ricercatori su temi di grande rilevanza vulcanologica e geofisica. L'assegnazione a Buono rappresenta un importante riconoscimento del valore della ricerca italiana nel settore e conferma l'eccellenza scientifica dell'Osservatorio Vesuviano. [image: News_Premio Gianmarco Buono Premio Rapolla.JPG] *Foto *- Il premio conferito a Gianmarco Buono