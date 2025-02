CS AEROPORTO D’ABRUZZO, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

*COMUNICATO STAMPA* *AEROPORTO D’ABRUZZO,TESTA (FDI): D’ALFONSO NON COMMENTA GLI ULTIMI DATI DEL TRAFFICO PASSEGGERI?* “Questa volta sono sorpreso di non aver letto alcuna nota stampa dell’on. *Luciano D’alfonso* sul volume del traffico passeggeri dell’aeroporto d’Abruzzo. Sempre pronto a commentare le statistiche mensili di Assaeroporti,D’Alfonso si astiene invece sui dati del bimestre novembre-dicembre 2024. In attesa di un suo autorevole pronunciamento in merito,va sicuramente evidenziato il segno positivo: + 18,2% nel mese di novembre e + 18,6% a dicembre,rispetto agli analoghi periodi dell’anno precedente. Poiché affermiamo sempre il vero al cospetto dell’opinione pubblica,senza necessità o intento alcuno di falsificare la realtà,va detto che in generale si è chiuso l’anno con un -2,9% ma il netto recupero è molto significativo. Una ripresa che,sommata alle nuove annunciate tratte che partiranno a breve,può diventare determinante,nell’anno in corso,per il completo rilancio del nostro scalo su cui lavoriamo da sempre con un senso di visione mai visto prima. Più interessante sarà sicuramente la valutazione del professor D’Alfonso.”. Lo afferma il deputato pescarese di Fratelli d’Italia,*Guerino Testa. * Pescara,10 febbraio 2025 Ufficio stampa Tiziana Le Donne