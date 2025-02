(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Berco: Romeo (Pd),è emergenza occupazionale,governo intervenga con urgenza “E’ assolutamente fondamentale che il ministero prenda in mano questa vera e propria emergenza occupazionale,con una priorità ben chiara: difendere lavoro e territorio all’interno di un sistema Italia che ancora non tiene conto del momento drammatico che sta vivendo l’industria del nostro Paese”. E’ netta,la presa di posizione di Nadia Romeo,deputata del Pd,a fronte del riavvio,da parte di Berco,della procedura di licenziamento per 247 dipendenti dello stabilimento di Copparo. “Una comunicazione unilaterale – prosegue la deputata dem di Rovigo – arrivata come un fulmine a ciel sereno,dopo che i rappresentanti dei lavoratori erano già stati messi davanti a richieste durissime,cui rispondere in tempi limitatissimi,inconciliabili con una normale dialettica tra sindacati e lavoratori”. “Un cambio repentino che non fa presagire nulla di buono e dal quale traspare – e ferisce – la considerazione nella quale,evidentemente,viene tenuto da questo management chi,col proprio lavoro quotidiano,ha contribuito,nel corso del tempo,all’affermazione di una azienda fondamentale per il territorio”. “Oggi – prosegue la deputata – sono andata a incontrare i rappresentanti sindacali e ho toccato con mano la preoccupazione,l’ansia per il futuro,ma anche il senso di tradimento che si respira tra quanti hanno dato tanto a questa azienda e,in un momento di difficoltà,certo avrebbero potuto accettare un dialogo,difficile,ma costruttivo,ma restano sgomenti a fronte dell’atteggiamento assunto dal management. E’ tempo che anche il Ministro Urso entri con autorevolezza e convinzione in campo. Chieda alla proprietà ThyssenKrupp di presenziare al tavolo ministeriale convocato per giovedì e di fare un passo indietro rispetto ai licenziamenti”. Roma 10/02/2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati