(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Governo Braga (Pd),Meloni da giorni non parla. Questioni delicatissime ci metta la faccia Non per essere noiosi e ripetitivi,ma Meloni dov’è? Asserragliata nel Palazzo li vede,non dico le agenzie di stampa,ma almeno i siti di informazione? C’è una storia di spionaggio che coinvolge giornalisti e servizi,la Presidente della commissione europea costretta a intervenire a difesa della Corte penale internazionale,una lettera di 79 paesi contro le sanzioni di Trump alla stessa CPI che l’Italia non firma,la vicenda Almasri ancora tutta lì con implicazioni gravissime per le istituzioni,e lei da giorni non parla. Nemmeno più sui social,dove di solito ama fare interventi unidirezionali,senza domande e senza obiezioni. È ora che esca allo scoperto,che ci metta la faccia,come le piace dire,per rispondere al paese su questioni delicatissime di interesse nazionale. Così in una nota Chiara Braga,capogruppo PD alla Camera dei deputati. Roma,7 febbraio 2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it