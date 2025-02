Cs – Provincia di Belluno al Mido per promuovere l’occhialeria come valore aggiunto in chiave olimpica

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Buonasera,si invia comunicato congiunto con Confindustria Belluno Dolomiti relativo al Mido di Milano,dove oggi è intervenuto il presidente Padrin,insieme alla presidente degli industriali Lorraine Berton. In allegato anche due fotografie. Grazie della collaborazione Damiano Tormen addetto stampa Provincia di Belluno *Provincia di Belluno al Mido per promuovere l’occhialeria come valore aggiunto in chiave olimpica* *Padrin: «Tra le Dolomiti un ecosistema irripetibile di bellezza e know how»* *Berton: «Dai Giochi grande sviluppo per il territorio»* «L’occhialeria si conferma un settore strategico per il territorio bellunese,in grado di esprimere appieno i valori di grande bellezza ed enormi capacità della nostra terra,e in grado di creare lavoro e benessere da decenni. Per questo l’occhialeria dovrà recitare un ruolo da protagonista nella promozione del territorio prima e durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026». Lo ha detto il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin,che oggi è stato al Mido Eyewear Show,dove ha visitato le aziende bellunesi presenti (una cinquantina,tra produttori di montature,di lenti,componentistica e macchinari),insieme alla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e di Anfao Lorraine Berton. Con Berton,il presidente Padrin ha parlato di occhialeria e di Olimpiadi 2026. Confindustria Belluno infatti ha preparato un progetto di valorizzazione del distretto dell’occhiale in chiave olimpica. «Un grande progetto di promozione,per sfruttare al massimo la vetrina che abbiamo davanti – sottolinea il presidente Padrin -. L’obiettivo è creare attorno al prodotto occhiale un racconto che possa mettere in luce i valori del territorio in cui viene prodotto,anche immaginando spazi ad hoc in fiera a Longarone,dove ci sarà un importante hub logistico per Milano Cortina 2026. E poi attenzione mediatica con iniziative di comunicazione e promozione,e anche eventi espositivi. Un progetto che sta prendendo forma e che verrà portato al tavolo olimpico,costituito qualche settimana fa in Provincia». «Le Olimpiadi possono e devono essere anche una vetrina per valorizzare un’eccellenza mondiale del nostro territorio come il distretto dell’occhialeria,dalla sua storia al suo futuro,dalla tradizione all’innovazione più spinta. Il nostro obiettivo è promuovere le nostre realtà produttive e l’ecosistema di alta formazione,ricerca e sviluppo che c’è a supporto alle aziende,al fine di attrarre giovani talenti da tutto il mondo. Solo così potremo dare un futuro al distretto e quindi alla nostra provincia» aggiunge la presidente degli industriali bellunesi Berton. «Anche con questo progetto che sta prendendo forma siamo convinti che riusciremo a trasformare l’evento olimpico in un grande volano di sviluppo per il nostro territorio».