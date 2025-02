(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Fisco: Gusmeroli (Lega),rateizzazione lunga arretrati fiscali permette di ridurre tasse a tutti Roma,8 feb. – “Non può essere una colpa dichiarare le imposte e non riuscire a pagarle. Una difficoltà economica può capitare a tutti. Parliamo di piccole e medie imprese,artigiani,commercianti,professionisti,ma anche dipendenti e pensionati per imposte,contributi e tasse arretrate. Lo Stato,con la proposta della Lega per una rottamazione/rateizzazione lunga,120 rate mensili uguali,non guadagna solo il gettito ma vede aumentare le entrate dell’anno e può utilizzarle in base ai principi di contabilità pubblica per ridurre le tasse a tutti. Chi nel passato ha aderito alle diverse rottamazioni,poi,non è riuscito a pagare le imposte e i contributi dell’anno. Paga l’arretrato ma accumula nuovo debito. Abbiamo bisogno di una grande operazione di tranquillità fiscale per aiutare chi ha regolarmente dichiarato le imposte ma non è riuscito a pagarle a rimettersi in regola con il fisco”. Così il deputato della Lega Alberto Gusmeroli,presidente della Commissione Attività produttive,Commercio e Turismo,responsabile unità Fisco della Lega e primo firmatario della Pdl per una rottamazione/rateizzazione lunga delle cartelle.