(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Cpi,deputati PD: “Sconcerto per scelta italiana di assecondare Trump” “Siamo sconcertati ma,dopo le ultime vicende,non stupiti,dalla decisione del governo di non firmare il documento in cui 79 Stati che aderiscono alla Corte penale internazionale condannano la scelta di Trump di sanzionare i giudici,i funzionari della Cpi e i loro familiari,che stanno indagando sui crimini commessi dai soldati Usa in Afghanistan e da quelli israeliani nella Striscia di Gaza. Come l’Italia,solo Ungheria e Repubblica Ceca. Un ordine esecutivo che deve essere condannato perché mette in grave pericolo chi lavora nella Cpi,la Corte stessa e,di conseguenza,il diritto internazionale. Come ci avevano spiegato,preoccupati,i vertici dell’Aja durante la nostra recente visita,a pagare saranno le vittime di crimini contro l’umanità,di crimini di guerra e di genocidio che chiedono giustizia. Come si può assecondare una tale sciagurata scelta che riporta il mondo indietro di 80 anni,condannandolo alla barbarie più assoluta? E’ una vergogna che offende l’Italia intera e la sua storia”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del PD Ouidad Bakkali,Laura Boldrini,Sara Ferrari,Valentina Ghio,Rachele Scarpa e Arturo Scotto che hanno visitato la Corte a dicembre scorso. Roma,7 febbraio 2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati