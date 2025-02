(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Energia, Cattaneo: “Grazie a chiara politica Governo abbiamo abbassato costi”

Questo Governo è il primo che sul nucleare si è preso la responsabilità di dire sì. Siamo consapevoli che occorre tempo ma grazie alla politica energetica avviata da questo Governo abbiamo due rigassificatori, uno a Ravenna l’altro a Piombino, che con altri governi non ci sarebbero stati e che oggi garantiscono un po’ meno della metà del fabbisogno nazionale. Questo ci permette di prendere il gas liquefatto da tutto il mondo e dove costa meno, facendo anche accordi con gli Stati Uniti che possono avere interesse a farlo e, infine, abbiamo tre condotti da Sud e il Tap. Purtroppo in due anni non possiamo cambiare l’assetto di fornitura complessiva del nostro parco energetico ma siamo riusciti a diversificare l’approvvigionamento del gas che ha abbassato i costi dell’energia.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti azzurri di Forza Italia, ospite a SkyTg Economia.

