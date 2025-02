Cybersicurezza: Mauri (Pd), governo senza visione e piano concreto

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

“Il governo parla di cybersicurezza come ‘tema centrale’, ma nei fatti continua a muoversi senza visione, senza trasparenza e senza un piano concreto. È il solito schema: generare allarmismo senza affrontare il problema alla radice”. Così il deputato dem Matteo Mauri commentando le dichiarazioni del sottosegretario Barachini sulla centralità della cybersicurezza da parte del governo.

“Sin dall’inizio di questo governo – continua il responsabile nazionale per il tema sicurezza del Pd – denunciamo la vulnerabilità dei sistemi italiani, l’inefficienza delle strutture tecniche a presidio della cybersicurezza, come l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e la mancanza di una vera e concreta strategia industriale per la sicurezza digitale e delle informazioni. Si paventano solo slogan politici e timori fumosi su software di dubbia provenienza, ma senza fornire alcuna azione precisa e concreta”.

“Quali strumenti stanno realmente adottando per proteggere aziende, pubbliche amministrazioni e giornalisti? Esiste un piano per ridurre la dipendenza dell’Italia da tecnologie straniere considerate a rischio? Perché i dettagli vengono sempre classificati come ‘riservati’, senza un coinvolgimento del Parlamento? Il governo risponda subito a queste domande, perché non basta evocare il pericolo ma servono azioni concrete: investimenti in sicurezza nazionale, maggiore trasparenza e un chiaro piano di sovranità digitale”, conclude Mauri.

