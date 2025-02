(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Almasri: Braga (Pd), Dov’è Meloni? Venga in Parlamento

Dopo aver ascoltato i ministri Nordio e Piantedosi e loro argomentazioni fragili e vacillanti, si capisce perché la Premier Meloni abbia scelto di non intervenire in prima persona.

Ma la decisione di scarcerare Almasri non può essere stata presa a sua insaputa. Ora vorremmo sapere dove è e dove si nasconde. È tempo che esca da Palazzo Chigi per venire in Parlamento a spiegare senza i cavilli e le contraddizioni dei suoi ministri, il suo ruolo nella vicenda Almasri.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

Roma, 6 febbraio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

