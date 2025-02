(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

scomparsa aga khan, La presidente todde: “è stato un valorizzatore della sardegna, ha creato un modello di sviluppo virtuoso”

Cagliari, 05/02/2025

La Presidente Alessandra Todde, in accordo unanime con la Giunta, domani decreterà l’istituzione del lutto regionale per la morte del principe Karim Aga Khan, cittadino onorario di Arzachena e Olbia e realizzatore della Costa Smeralda.

“Il principe Karim Aga Khan IV è stato un valorizzatore della Sardegna perché ha creato, in un contesto territoriale splendido, ma difficile da valorizzare, un modello di sviluppo virtuoso per un territorio e un’isola intera. La Costa Smeralda è stata infatti pensata come una destinazione turistica quando questo concetto era ancora di là da venire. Karim Aga Khan ha creato un insediamento urbano con caratteristiche che rispettano ed esaltano l’ambiente naturale in cui insistono, chiamando a collaborare con lui intellettuali come l’architetto Antonio Simon Mossa”, dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde.

“Il principe ismaelita – prosegue la presidente – ha inoltre investito personalmente creando un sistema completo, fornendo un territorio di infrastrutture strategiche come un aeroporto, un porto e addirittura una compagnia aerea, producendo sviluppo e posti di lavoro, anche ad alta qualificazione, senza peraltro chiedere sontuosi denari pubblici, come invece è capitato in altri settori. Un modello di sviluppo – conclude la presidente – molto distante dalla speculazione che poi abbiamo visto in altri settori”.