FANPAGE, SILVESTRI-COLUCCI (M5S): INTERROGAZIONE SU PRESUNTO SPIONAGGIO

“Sul caso del presunto spionaggio ai danni del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, abbiamo depositato una interrogazione presso la Camera dei Deputati. Vogliamo sapere se il governo è in qualche modo collegato con questa vicenda e se si sta minando l’indipendenza del giornalismo italiano. Auspichiamo che l’esecutivo risponda prontamente e che, come purtroppo avviene troppo spesso, non si nasconda dalle sue responsabilità”.

Così in una nota i deputati M5S Francesco Silvestri e Alfonso Colucci.

