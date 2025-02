(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 SCUOLA, ALBANO (FDI): DISCIPLINE STEM NON SONO IMPOSSIBILI, DIFFICILE È

SUPERARE PREGIUDIZIO

«Oggi prende il via la seconda edizione della “Settimana nazionale delle

discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)”,

un’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia, in particolare dall’onorevole

Marta Schifone. Da docente di informatica e oggi come rappresentante delle

istituzioni, sono fermamente convinta della necessità di avvicinare i

giovani, soprattutto le ragazze, allo studio delle materie scientifiche».

È quanto dichiara il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle

Finanze e deputato di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

«Una scelta fondamentale – continua Albano -per colmare il divario tra

domanda e offerta di competenze nei settori scientifico-tecnologici e per

ridurre il gender gap, ancora troppo evidente nel mondo scientifico, sia in

termini di accesso agli studi che di progressione di carriera».

«Fino all’11 febbraio – conclude Albano – si terranno numerosi eventi e

iniziative per avvicinare gli studenti alle materie scientifiche e

tecnologiche, anche con l’obiettivo di superare il pregiudizio, spesso

autoimposto, che considera alcune discipline troppo difficili da

affrontare».

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*