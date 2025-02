Realizzati tre nuovi interventi per migliorare la sicurezza stradale a Mirano

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Mirano, 4 febbraio 2025

Realizzati tre nuovi interventi per migliorare la sicurezza stradale

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Mirano per incrementare le condizioni di

sicurezza della viabilità: nei giorni scorsi sono stati realizzati altri tre dei trentasei interventi previsti

dal “Piano degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale”.

Due interventi hanno riguardato via Bianchi e, sperimentalmente, via Tintoretto dopo

l’officina, dove sono stati istituiti due sensi unici di marcia allo scopo di mitigare il rischio di

incidenti derivante dall’immissione in via Cavin di Sala.

Il terzo intervento ha riguardato l’istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in via

Dante, in prossimità del civico n. 16, per facilitare l’accesso in sicurezza dei pedoni all’isola

ecologica per la raccolta dei rifiuti, dato che gli altri attraversamenti distano più di un centinaio di

metri.

Gli investimenti stanno proseguendo con la realizzazione di 10 attraversamenti pedonali rialzati

dedicati alla protezione dell’utenza debole. Nella frazione di Zianigo, davanti alla scuola

dell’infanzia di via Varotara, l’intervento è già concluso mentre nel quartiere Aldo Moro (4

attraversamenti), a Vetrego, a Campocroce e in via Rosselli sono già state realizzate le strutture

rialzate, che nei prossimi giorni verranno completate. Questa soluzione aumenta la percepibilità

degli attraversamenti pedonali, mantenendoli alla stessa quota dei marciapiedi esistenti, garantendo

perciò una continuità anche in corrispondenza dell’attraversamento della strada.

Il “Piano degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” è nato dall’ascolto della

cittadinanza, dall’analisi degli incidenti e dal percorso partecipato “Mirano si fa spazio”, che hanno

portato all’individuazione delle situazioni più critiche e alla programmazione degli interventi

migliorativi.

«L’attuazione del Piano – afferma il Sindaco Tiziano Baggio – è iniziata nel 2024 con la messa in

sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche della fermata dei bus a servizio della

cittadella scolastica di via Matteotti. Ulteriori interventi sono in corso di pianificazione per il 2025,

tra questi la realizzazione di una rotonda tra via Lombardini e via Wolf Ferrari».

