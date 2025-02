CS Settimana discipline Stem, Valditara: “Al lavoro per innovare la nostra scuola e garantire a ogni studente le condizioni migliori per realizzarsi”

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Settimana discipline Stem, Valditara: “Al lavoro per innovare la nostra scuola e garantire a ogni studente le condizioni migliori per realizzarsi”

Inizia oggi la Settimana nazionale delle discipline Stem.

“L’obiettivo del Governo è rendere la scuola italiana all’avanguardia, a livello mondiale, nella formazione e nella preparazione dei giovani nelle materie Stem”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Abbiamo investito 600 milioni di euro per le Stem, per orientare i giovani e colmare i divari di genere, 450 milioni per formare i docenti sulla transizione digitale, 2,1 miliardi per digitalizzare tutte le scuole, con la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi e digitali. Inoltre, abbiamo approvato la riforma dell’insegnamento delle materie Stem nelle scuole, che prevede un apprendimento induttivo e non più deduttivo, partendo cioè dall’osservazione della realtà per arrivare alla teoria. Abbiamo avviato laboratori in ogni scuola e la sperimentazione dell’IA e siamo fra i primi Paesi al mondo a proporre l’utilizzo degli assistenti virtuali dei docenti per la didattica.

La riforma dei programmi scolastici prevede inoltre l’inserimento dell’informatica fin dalle Scuole primarie per abituare i bambini ai concetti e al linguaggio base di questa disciplina.

Con Agenda Sud, Agenda Nord e la riforma dell’istruzione tecnico-professionale potenziamo lo studio della matematica. Continueremo a lavorare”, conclude Valditara, “per innovare la nostra scuola e garantire a ogni studente le condizioni migliori per potersi realizzare”.

Roma, 4 febbraio 2025

[cid:10c204b7-6bb7-4902-a7a1-b1ffaaa6d115]

Ministero dell’istruzione e del merito