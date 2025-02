Enrico Fabbro: la Politica è un’arte complicata, i maestri che non la sanno maneggiare rischiano, anche in un sistema democratico, di renderla pericolosa

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Sembra che la situazione politica stia diventando sempre più tesa. Comparare Giorgia Meloni a Benito Mussolini è un gesto forte che può polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico. Invece di focalizzarsi su attacchi personali o associazioni storiche provocatorie, forse il Partito democratico potrebbe concentrarsi su critiche costruttive e proposte concrete per il paese.

È fondamentale che un partito con la storia e la tradizione del PD trovi modi efficaci per riconnettersi con gli elettori. Come ho gia detto in passato, essere all’opposizione non è un problema in sé; il vero problema è l’assenza di argomenti solidi e di una visione chiara per il futuro. Senza queste basi, rischiano di sembrare irrilevanti e di perdere ulteriormente terreno.

La politica dovrebbe essere un luogo di idee e soluzioni, non solo di polemiche. Forse è il momento per il PD di riflettere sulla propria identità e sulle strategie da adottare per tornare a essere una forza trainante. Potrebbe essere utile aprirsi a nuove energie e prospettive, magari valorizzando voci emergenti all’interno del partito (invitare Romano Prodi a presiedere la Direzione Nazionale e sentirsi dire no, non è proprio una grande intuizione). Coraggio tornate a fare Politica, un tempo vi riusciva, anche se oggi è più difficile perchè dall’altra parte c’è Giorgia Meloni.