COMUNICATO STAMPA – AL VIA LE SELEZIONI PER I NUOVI AUTISTI DI ARRIVA, CORSI PROMOSSI DA PROVINCIA ED ENAIP

Al via le selezioni per i nuovi autisti di ARRIVA

I corsi di formazione promossi da Provincia ed ENAIP

La Provincia di Brescia, in collaborazione con l’Ente formativo ENAIP, ha organizzato tre giornate di selezione per candidarsi alla partecipazione del corso per l’abilitazione alla guida con patente D e CQC, con l’obiettivo di selezionare nuovi autisti da inserire nell’organico di ARRIVA.

Le selezioni si terranno il 12 febbraio all’I.I.S. “Giacomo Antonietti” a Iseo, il 19 febbraio nella Sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto a Brescia e il 26 febbraio al Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi. Il programma delle tre giornate si aprirà con l’incontro formativo in plenaria alle ore 9.30, proseguirà con il test di ingresso alle ore 10.30 e si concluderà con i colloqui individuali alle ore 11.30.

I candidati che supereranno l’iter di selezione avranno diritto a partecipare al corso gratuito, regolato da un patto formativo specifico e a frequenza obbligatoria, che si svolgerà in presenza dal lunedì al venerdì per un totale di 320 ore e durante il quale saranno illustrati elementi di normativa del trasporto nazionale e internazionale, elementi di sicurezza stradale, elementi di customer care ed elementi di lingua inglese. Contestualmente all’inizio del corso, i candidati selezionati verranno assunti dall’azienda a tempo indeterminato come conducenti di mezzi per il trasporto di persone.

Alla selezione, cui è necessario iscriversi tramite apposito form, possono accedere persone, senza distinzione di sesso, che risultino disoccupate all’avvio del corso, con almeno 21 anni di età, in possesso di patente B, domiciliati in provincia di Brescia, con buona padronanza della lingua italiana e una conoscenza di base della lingua inglese, idonei all’abilitazione della mansione e muniti di licenza media o preferibilmente di titolo di studio superiore.