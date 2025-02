IL CNEL SI ILLUMINA DI BLU PER GIORNATA NAZIONALE VITTIME CIVILI GUERRE

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 IL CNEL SI ILLUMINA DI BLU

Per la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

In occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita dalla legge 25 gennaio 2017 n. 9, la facciata di Villa Lubin, sede del CNEL, si tinge di blu in segno di solidarietà e ricordo. In questo modo, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro vuole onorare il sacrificio dei tanti civili caduti a causa dei conflitti armati e ribadire l’impegno per la pace e la tutela dei diritti umani.

Ufficio Stampa

[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]

Web: http://www.cnel.it