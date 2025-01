(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Migranti: Bonaldi (Pd), CPR in Albania una sciagura, quale scusa troverà il

Governo per non chiedere scusa?”

“Ancora una volta non convalidati i trattenimenti dei 43 migranti deportati

in Albania. Invece di occuparsi del Paese reale e dare risposte ai problemi

concreti delle persone, la presidente Meloni e il Governo se la prenderanno

ancora coi magistrati e arriveranno ulteriori esposti al CSM per chiederne

il trasferimento? Se non ci fossero di mezzo persone stremate da viaggi

disperanti potremmo dire che è una farsa, invece è una sciagura, peraltro

costosissima, che porta la firma di un Governo incompetente e arrogante,

che troverà l’ennesima scusa per sfuggire dalle proprie responsabilità e

non chiedere scusa al Paese”.

Così in una nota Stefania Bonaldi della Segreteria nazionale del PD.

