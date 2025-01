LA POLIZIA DI STATO DI PADOVA BLOCCA TRE GIOVANISSIMI, DUE MINORI E UN 20ENNE CHE NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE AGGREDISCONO DUE OPERATORI TELEVISIVI.

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Polizia di Stato di Padova, alle 15.30 di venerdì 31 gennaio, due equipaggi della Questura impegnati in servizio straordinario controllo del territorio in zona Stazione ferroviaria, sono intervenuti nel citato scalo ferroviario a seguito della segnalazione, pervenute in Sala Operativa, di un’aggressione ai danni di una troupe televisiva.

Gli agenti, sul posto, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria, hanno preso contatti con due operatori di una rete televisiva nazionale i quali hanno riferito che, pochi minuti prima, mentre stavano effettuando un servizio nella zona dei parcheggi limitrofi alla Stazione, intervistando alcuni ragazzi, venivano avvicinati da tre giovani di origini straniere, di probabile etnia nordafricana i quali, credendo di essere stati ripresi dalle telecamere dei due operatori, dapprima li insultavano, per poi minacciarli ed uno di loro lanciava un pezzo di tubolare prelevato da una bicicletta contro l’operatore televisivo, colpendolo al gomito.

Immediatamente scattavano le ricerche dei tre giovani a cura del dispositivo della Questura presente in Stazione e dopo un paio di minuti il terzetto veniva individuato, bloccato dai poliziotti e condotti in ufficio.

Si tratta di un 17enne, cittadino tunisino, nato in Italia, attualmente irregolare sul territorio, già noto ai poliziotti per i suoi molteplici precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio, tra cui furti aggravati e rapine commesse anche in danno di coetanei, contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale e in materia di sostanze stupefacenti e porto di armi abusivo.

Un 16enne di origini egiziane, entrato a Lampedusa ad ottobre 2023 con a carico un precedente per detenzione di sostanze stupefacenti, titolare di permesso di soggiorno per minore età.

Un 19enne italiano, residente in provincia, con a carico precedenti penali e di polizia in ordine ai reati di furto, rapina, minaccia e incendio doloso.

Al termine degli accertamenti il Questore della provincia di Padova ha disposto le Misure di prevenzione personale del DACUR e degli Avvisi Orali con Foglio di Via obbligatorio da Padova a carico dei tre, collocando i due minori non accompagnati presso due comunità della provincia.

