FI: Sorte (FI), 23.499 adesioni, record in Lombardia

“Boom delle adesioni a Forza Italia in Lombardia: già nel 2023 si era registrato il record con 16.598 tessere e quest’anno, con un incremento del 41%, gli iscritti sono 23.499.

Questo dimostra che in Lombardia il partito è cresciuto e sta crescendo moltissimo, come confermano i risultati raggiunti negli ultimi mesi. Nel 2022 abbiamo eletto sei consiglieri regionali: oggi il nostro gruppo consigliare ne ha nove. Abbiamo, dopo tanti anni, più di venti consiglieri provinciali in tutte e dodici le province lombarde. Ci stiamo preparando per le prossime elezioni amministrative, a partire da quelle che si svolgeranno nella città di Milano, dove Forza Italia vuole essere protagonista. Anche a Palazzo Marino Forza Italia è passata da due a quattro consiglieri comunali e possiamo contare su più di venticinque consiglieri circoscrizionali. Alle elezioni europee, nella circoscrizione nord-ovest, abbiamo sfiorato il 10% eleggendo due eurodeputati lombardi, Letizia Moratti e Massimiliano Salini, che occupano incarichi di prestigio quali la presidenza della Consulta di Forza Italia e la vicepresidenza del gruppo del Partito Popolare Europeo. Tra poche settimane in tutta la Lombardia si svolgeranno centinaia di congressi comunali, con l’obiettivo di completare la riorganizzazione capillare del partito dopo i congressi provinciali e di grande città del 2023. Sotto la guida del nostro Segretario Antonio Tajani stiamo lavorando per onorare al meglio la memoria del nostro presidente Berlusconi: l’obiettivo è strutturare e radicare il partito sul territorio per tornare ad essere la locomotiva del centro destra. Con il fallimento del terzo polo, si è aperto un grande spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: vogliamo occuparlo per essere l’unico, vero punto di riferimento dei dei moderati. Il Paese ha bisogno di un partito concreto e pragmatico. Forza Italia c’è e lo sta dimostrando”.

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia.

