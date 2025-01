CS MIM stanzia 100.000 euro annui alla Fondazione Shoah di Milano. Valditara: “Un impegno concreto per preservare la memoria”

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 MIM stanzia 100.000 euro annui alla Fondazione Shoah di Milano.

Valditara: “Un impegno concreto per preservare la memoria”

È stato approvato un emendamento che destina 300.000 euro annui, suddivisi in parti uguali tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, destinati alla Fondazione Shoah di Milano. “Questo emendamento rappresenta un impegno concreto per onorare la memoria della Shoah, un dovere morale e civile che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni per formare cittadini consapevoli, in grado di rispettare l’altro e contrastare ogni forma di odio e violenza. Per questo motivo abbiamo anche incrementato il fondo per i Viaggi della Memoria, per consentire agli studenti di visitare i luoghi simbolo della Shoah. Oggi, di fronte alla recrudescenza dell’antisemitismo in Europa, è più che mai urgente consolidare e preservare il ricordo della Shoah”. Così ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

