Al via la costruzione di un nuovo pozzo in via Archimede a Sibari con l’obiettivo di porre fine ai disagi causati dall’emergenza idrica

La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini, assistita dal segretario generale Angelo De Marco, ha approvato la costruzione di un nuovo pozzo in via Archimede a Sibari con l’obiettivo di porre fine ai disagi causati dall’emergenza idrica nati nelle scorse settimane a causa dei problemi avuti da un altro pozzo sempre di recente costruzione.

A maggio, infatti, il responsabile dell’area “Lavori pubblici” aveva affidato un precedente intervento finalizzato al ripristino dell’afflusso di acqua nel territorio comunale a tutela della salute pubblica mediante la realizzazione di un pozzo (Frazione Sibari – Centro Servizi, via Alcistene) al fine di rimediare alla grave emergenza idrica dovuta alla significativa riduzione dell’afflusso di acqua proveniente dal cosiddetto “Pozzo Lo Caso” sempre a Sibari.

Purtroppo, però, si erano verificate delle problematiche sull’emungimento delle acque del pozzo di via Alcistene che hanno causato l’intorbidimento dell’acqua erogata a fini potabili nel centro urbano di Sibari, Marina di Sibari (nelle aree del Centro Commerciale, Piazzetta Rosa Dei Venti e fontanine pubbliche) e nelle contrade Pantano Rotondo, Zigrino, Spadelle, Bruscata Grande e Bruscate Piccola.

A seguito di una serie di verifiche disposte poi dall’amministrazione Iacobini è emerso che rifunzionalizzare il pozzo di via Alcistene fosse poco conveniente proprio a causa di queste problematiche emerse. Così, dopo aver effettuato nuovi studi geologici, si è optato per costruire un nuovo pozzo in via Archimede.

Proprio nella mattinata di ieri, quindi, la Giunta comunale ha dato mandato al Responsabile dell’area III “Lavori Pubblici” di adottare tutti i provvedimenti urgenti per ottenere tutti gli atti autorizzativi e i nulla osta necessari per realizzare un nuovo pozzo in via Archimede a Sibari con l’obiettivo della mitigazione dei disagi causati dall’emergenza idrica e i cui lavori partiranno nei prossimi giorni non appena espletate le procedure di legge.

17 luglio 2025