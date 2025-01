(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Appalto logistica: accordo trovato.

La Direzione amministrativa aziendale, supportata dalle strutture che si occupano di Approvvigionamenti e di Gestione delle risorse umane, ha accompagnato il difficile confronto, cercando di mediare tra le parti e trovare una soluzione che garantisse innanzitutto la continuità del servizio di consegna del materiale necessario ai reparti. Mercoledì pomeriggio l’accordo, con la firma del contratto di assunzione per tutti gli operatori coinvolti nel passaggio dal primo al secondo fornitore, grazie al ricorso al Fisa, il Fondo Integrazione Sociale per le Aziende.

“Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato- commenta il Dott. Ugo Palaoro, Direttore Amministrativo di ASST Sette Laghi – L’accordo trovato ha permesso di ottenere la continuità non solo dell’attività di consegna del materiale necessario ai reparti, ma anche del lavoro per tutti gli operatori coinvolti, con le assunzioni e con gli istituti previsti dagli ammortizzatori sociali. Ringrazio tutte le parti, per la disponibilità al confronto e il senso di responsabilità dimostrato”.

