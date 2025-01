Almasri, Sallemi (FdI): fare chiarezza su voli di Stato Lo Voi

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

“Le indiscrezioni di stampa sulla questione voli di Stato di Lo Voi evidenziano quanto di fosco ci possa essere dietro le indagini che hanno colpito Giorgia Meloni e il suo governo. Occorre fare piena chiarezza su questo punto. Sarebbe imbarazzante scoprire che il procuratore è in contrasto con Palazzo Chigi, perché vuole utilizzare l’aereo di Stato il fine settimana per tornare a casa nella sua Sicilia. Il che spiegherebbe l’anomala procedura, se non una vendetta giudiziaria, messa in campo contro il presidente del Consiglio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano”.

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi.

