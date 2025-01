(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Viabilità, venerdì 31 gennaio divieto di sosta in

via del Can Bianco

Il provvedimento, in vigore dalle 6 alle 14, è necessario per permettere il passaggio di un

mezzo speciale per un cantiere della Provincia

Venerdì 31 gennaio, dalle 6 alle 14, in via del Can Bianco sarà in vigore il divieto di sosta con

rimozione forzata.

Il provvedimento è necessario per poter far transitare un veicolo speciale per trasportare una gru,

che impegnerà parzialmente la sede stradale, presso il cantiere che si trova in piazza San Leone per

conto della Provincia.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.