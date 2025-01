(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 *M5S, Villani: “No al tunnel Maiori-Minori, le risorse vengano destinate

alla messa in sicurezza del territorio”*

*La coordinatrice provinciale Villani e il consigliere regionale Cammarano:

“Il referendum popolare promosso dal Comitato rappresenta un importante

strumento di espressione democratica”*

“Come Movimento 5 Stelle ribadiamo la nostra contrarietà alla realizzazione

del tunnel tra Minori e Maiori e siamo al fianco del Comitato “No Tunnel e

No Depuratore” nella battaglia per la difesa del territorio. Il referendum

popolare promosso dal Comitato rappresenta un fondamentale strumento di

espressione democratica e il Movimento 5 Stelle sostiene la necessità che i

cittadini facciano sentire la propria voce su un’opera che avrà un impatto

rilevante sul territorio. In un’area classificata a pericolosità

idrogeologica elevata o molto elevata si vogliono investire 22 milioni di

euro per un tunnel che presumibilmente aumenterà del 40% il traffico

veicolare. La Costa d’Amalfi è un patrimonio dell’UNESCO e va protetta, non

devastata con interventi insensati. Chiediamo che i cittadini possano

esprimersi e che la volontà popolare venga rispettata”. A dirlo è Virginia

Villani Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno.

“Dovremmo destinare i soldi previsti per la realizzazione del tunnel alla

prevenzione del dissesto idrogeologico, un problema che minaccia

concretamente le comunità in Costiera Amalfitana. Quelle risorse potrebbero

essere investite nella messa in sicurezza del territorio, nel

consolidamento delle infrastrutture esistenti e in un piano di mobilità

sostenibile che non metta a rischio il nostro patrimonio naturale e

culturale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

Michele Cammarano. “Continueremo a vigilare sulla vicenda e a sostenere

tutte le azioni necessarie per garantire il diritto dei cittadini a

esprimersi democraticamente sul futuro del loro territorio”.