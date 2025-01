Economia: finanziamento di 15 milioni in Sicilia per il terzo luxury boutique hotel del Gruppo Rocco Forte

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

ECONOMIA, BCC BANCA ICCREA IN POOL CON BCC PACHINO

PALAZZO CASTELLUCCIO DI NOTO: 15 MLN PER TRASFORMARLO IN LUXURY BOUTIQUE HOTEL

Gruppo Rocco Forte inaugurerà nel 2027 con 31 suite, spa e servizi per eventi

Il Gruppo BCC Iccrea, attraverso la capogruppo BCC Banca Iccrea in pool con Banca di Credito Cooperativo di Pachino, ha finalizzato un’operazione di 15 milioni di euro a beneficio della Rocco Forte Hotels, volta ad accompagnare il Gruppo nel percorso di ristrutturazione e successiva apertura di Palazzo Castelluccio di Noto (Siracusa).

Vero gioiello architettonico, Palazzo Castelluccio, costruito nel 1782 e a lungo residenza di una delle famiglie aristocratiche più influenti della Val di Noto, diventerà un luxury boutique hotel, con 31 suite, spa e spazi per eventi e meeting. L’apertura della struttura è prevista per metà 2027.

Rocco Forte Hotels è il principale gruppo alberghiero di lusso in Europa, con 15 strutture di cui 8 in Italia. Palazzo Castelluccio sarà la terza apertura in Sicilia per il brand dopo l’Hotel Villa Igiea a Palermo e il Verdura Resort a Sciacca.

«Il legame profondo che ci unisce ai tesori della Sicilia non è solo un richiamo alla nostra memoria storica, ma uno sguardo al futuro che si evolve nel tempo – affermano Concetto Costa e Massimo Sena, presidente e direttore generale BCC Pachino – Siamo orgogliosi di contribuire alla rinascita dello storico Palazzo Castelluccio di Noto, un gioiello siciliano del XVIII secolo, attraverso un intervento che unisce intuizione, sensibilità estetica e visione strategica. Investire nei beni di elevato valore architettonico significa non solo preservarli, ma anche attualizzarne il potenziale, trasformandoli in leve per la valorizzazione del territorio e per la crescita economica. Questa straordinaria dimora nobiliare del Settecento, simbolo di eleganza e cultura, tornerà a splendere in una veste contemporanea. Grazie a un progetto che coniuga tradizione e innovazione, il Palazzo Castelluccio diventerà un polo di attrazione per il turismo di alta gamma, generando valore non solo per Noto, ma per tutta la Sicilia. Questo intervento rappresenta un ulteriore impulso alla promozione del nostro patrimonio culturale, contribuendo al prestigio dell’Isola a livello internazionale».

«Questa operazione testimonia l’impegno del Gruppo BCC Iccrea nel settore del turismo, anche grazie al funding finalizzato di CDP – ha concluso Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo BC Iccrea – per sostenere le iniziative promosse sia da PMI che da gruppi imprenditoriali internazionali che vogliono investire nelle strutture ricettive e valorizzare i nostri territori. In questa occasione in particolare, insieme alla BCC di Pachino, siamo in prima linea nel sostenere un importante investimento fatto direttamente da uno dei maggiori operatori internazionale della ricezione di lusso su un’immobile storico di Noto».