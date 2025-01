(ACON) PIANO ONCOLOGICO/2. III COMM: ACCESO DIBATTITO E VOTO TRASVERSALE

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 29 gen – L’ampio dibattito che ha preceduto il

voto a favore del Piano oncologico – con una maggioranza pi?

ampia del solo Centrodestra grazie ai s? di Enrico Bullian

(Patto-Civica), Roberto Cosolini e Francesco Martines (Pd) – ha

coinvolto anche consiglieri che non fanno parte della III

Commissione.

Sotto la presidenza di Carlo Bolzonello (Fp), il capogruppo del

Patto per l’autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo ha spiegato le

posizioni diverse all’interno del suo gruppo mettendo in rilievo

la necessaria “libert? di coscienza su temi cos? importanti”. Pur

esprimendo “una sostanziale condivisione sull’impostazione del

Piano, che compie scelte necessarie dopo 28 anni”, Moretuzzo non

si ? nascosto “molti dubbi: ? giusto garantire la prossimit?

delle cure prima e dopo l’intervento, ma come riusciremo ad

arrivarci nella situazione attuale? Il tema ? quale sistema

vogliamo avere tra 15 anni e come le singole aziende sanitarie

applicheranno questo Piano”.

“? evidente – ha osservato il dem Cosolini – che sia nella

Maggioranza sia nelle Opposizioni ci sono posizioni diverse su

questo documento. Io comprendo alcuni punti di vista critici, ma

ci sono anche posizioni interessate. Il punto fermo ? comunque il

rafforzamento del ruolo della sanit? pubblica, chiederei di non

derogare da questo principio e di concentrare alcuni interventi

strategici, rassicurando nel contempo gli ospedali spoke”.

Decisamente pi? critica la collega di gruppo Manuela Celotti: “Se

l’obiettivo ? riformare la rete ospedaliera, serve una norma e

non basta una delibera di Giunta. E noi non possiamo essere

chiamati a firmare una cambiale in bianco. Mi chiedo quali

strategie si vogliano seguire per la chirurgia di base”.

Marco Putto (Patto-Civica) ha centrato il suo intervento sui

“dissidi all’interno della Maggioranza, con il Piano oncologico

che ? finito nel tritacarne del dibattito sul terzo mandato e

sulle candidature a sindaco. Questo documento ha una sua logica,

ma non ? sufficiente per accoglierlo nella sua interezza”.

Sui distinguo in seno al Centrodestra si ? espresso anche Markus

Maurmair (Fratelli d’Italia) che ha spiegato come “le lettere

inviate dai professionisti del settore abbiano portato a

comprendere alcune necessit?. L’assessore ha quindi stralciato la

tabella, dimostrando la volont? di raccogliere i frutti del

lavoro che sar? svolto dal comitato tecnico di coordinamento,

nell’ambito di un percorso che durer? tre anni, con verifiche

semestrali”. Quanto ai territori, “il Friuli occidentale auspica

che l’accentramento delle chirurgie non depauperi il nuovo

ospedale di Pordenone, appena inaugurato”. Sulla posizione di FdI

? intervenuto anche il capogruppo Claudio Giacomelli in sede di

dichiarazioni di voto. “Prendo atto con soddisfazione – ha detto

– dello stralcio della tabella, che non ? una rivoluzione

rispetto al Piano ma non ? neppure irrilevante. Sono stati i

professionisti a dire che era meglio togliere quella tabella

perch? i numeri non sono certi. E mi fanno piacere le parole

dell’assessore Riccardi rispetto al ruolo del Cro e

dell’Universit?”.

Critica invece, pur apprezzando “il coraggio dell’assessore”, la

consigliera Serena Pellegrino (Avs), che teme “un vuoto di

servizio sanitario per il ceto meno abbiente. Lei, Riccardi – ha

concluso – ? uscito dalla logica del consenso ma ? entrato nella

logica dei tagli”. Meno drastico Massimiliano Pozzo (Pd), che ha

apprezzato “l’impostazione e la metodologia del Piano, con

importanti passaggi su presa in carico e percorsi di cura” ma ?

preoccupato per la posizione di FdI e si chiede “se il partito di

Maggioranza voglia solo stralciare la tabella o mettere in

discussione l’intero Piano”.

Maddalena Spagnolo (Lega), facendo riferimento alla situazione

nel territorio della Bassa friulana, ? convinta che “l’assessore

ascolter? e approfondir? i rilievi espressi dai sindaci”,

ricordando come l’ospedale di Latisana sia “un’eccellenza per il

trattamento del colon retto” e dunque occorra fare attenzione “a

non svuotare gli ospedali spoke, dove a volte viene offerta la

cura migliore”. La collega di gruppo Lucia Buna ha invece

insistito sull’urgenza di agire: “La rete oncologica – ? la

metafora scelta dall’esponente leghista – in questo momento ha un

cancro e dunque non c’? tempo, bisogna intervenire. La presa in

carico del paziente servir? a portarlo nella struttura migliore:

nel caso di tumori alla mammella, il Cro ? un’eccellenza da

valorizzare ulteriormente”.

Al termine del dibattito e prima del voto finale, l’assessore

alla Salute Riccardo Riccardi era tornato sul dibattito

all’interno della Maggioranza assicurando “di non aver fatto

alcun dribbling in quanto non mi sono sentito marcato da nessuno.

Il Centrodestra non ? una caserma e siamo abituati a confrontarci

anche da posizioni diverse”. Quanto alla tabella stralciata, “la

richiesta ? partita dai tecnici, e comunque il Piano ha un

percorso lungo. Ora spetter? al coordinamento oncologico

regionale fare questo tipo di lavoro”. Rassicurazioni infine

anche sul futuro della sanit? pordenonese: “L’interim che ? stato

affidato non ? un mandato al direttore generale a fondere le

diverse strutture”.

2 – fine

ACON/FA-fc

292037 GEN 25