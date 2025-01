0129 programmazione cinema odeon

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Cinema Odeon – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

I tre grandi film della settimana: “L’abbaglio”, “Il mio giardino persiano” e “Picnic a Hanging Rock”

La Spezia, 29 gennaio 2025 – Al via la nuova programmazione settimanale cinematografica del Cinema Odeon alla Mediateca Regionale Ligure con tre grandi film: “L’abbaglio”, un film che illumina un periodo di storia fondante e cruciale per il nostro paese; “Il mio giardino persiano”, una notte, due cuori solitari, infinite possibilità, il film più applaudito al Festival di Berlino che sfida regole, convenzioni e leggi e “Picnic a Hanging Rock”, per la rassegna “I capolavori restaurati della Cineteca di Bologna”.

L’abbaglio: Giovedì 30 gennaio ore 15.00 ; Venerdì 31 gennaio ore 15.00 ; Sabato 1 febbraio ore 18.30 ; Domenica 2 febbraio ore 20.45

Il mio giardino persiano: Giovedì 30 gennaio ore 17.30 ; 21.00 ; Venerdì 31 gennaio ore 17.30 ; 21.00 ; Sabato 1 febbraio ore 15.00 ; 16.45 ; 21.00 ; Domenica 2 febbraio ore 15.15 ; 17.15 ; 19.00

Picnic ad Hanging Rock man: Martedì 4 febbraio ore 15.15 ; 17.30 ; 21.00 ; Mercoledì 5 febbraio ore 15.15 ; 17.30 ; 21.00

Sinossi.

L’ABBAGLIO è un film pieno di sentimenti, cultura e storia che esamina un passaggio cruciale per l’Italia e la costituzione dell’Unità, nella vicenda poco nota, quella della ‘Colonna Orsini’, avvenuta in Sicilia nel 1860. “L’Abbaglio” è un film pieno, intelligente ironico che parla di guerra, furbizia, amicizia e pace dal punto di vista dei più umili. Pur essendo ambientato nel mese di maggio 1860, “L’Abbaglio2 è ricco di attualità. Parla all’oggi e non solo per la Sicilia, ma anche per l’Italia intera.

IL MIO GIARDINO PERSIANO. Presentato al Festival del Cinema di Berlino, ha ricevuto ampi consensi, nonostante fosse stato impedito ai registi dal regime iraniano di prendere parte alla manifestazione privandoli dei loro passaporti. E in effetti nel suo essere profondamente umano e radicato nella bellezza delle piccole cose che sanno dare valore e pregio anche a brevi momenti della vita, Il mio giardino persiano è un film che impatta non solo contro le assurde restrizioni imposte alla condizione femminile in Iran, ma in generale riesce a rivolgere lo sguardo anche ad un orizzonte più universale restituendo il piacere e la capacità di assaporare ogni più piccola gioia della vita in qualsiasi età e condizione. I protagonisti straordinari, Mahin e Faramarz riempiono con la propria presenza, alla ricerca di quel legame che desiderano stringere tra loro con tenera pervicacia, appassionante e commovente.

PICNIC AD HANGING ROCK. Il 50° anniversario con la versione director’s cut restaurata in 4K, in versione originale sottotitolata. Picnic ad Hanging Rock è il film che ha lanciato Peter Weir e ha fatto scoprire al mondo il cinema australiano: un film fatto di atmosfere sospese e perturbanti, di una natura abbagliante e misteriosa, di un’inquietudine indicibile sapientemente costruita attraverso immagini e colonna sonora. Dunque, i motivi ci sono tutti per regalarsi una versione unica, restaurata e resa ancora più affascinante agli occhi umani, per un film che non è invecchiato di un anno.

Info e prenotazioni CINEMA ODEON alla MEDIATECA REGIONALE LIGURE "S. FREGOSO"

FB / IG @mediateca.laspeziawww.cinemaodeonlaspezia.it

Il biglietto per il Cinema Odeon ha il costo di 6 euro e 5 euro il ridotto (under 14, over 65, iscritti alle biblioteche)