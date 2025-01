(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

Donazzan (FDI): "Il Mediterraneo e l'Italia, il cuore della transizione energetica europea"

“Il Mediterraneo rappresento un ponte naturale tra Europa e Nord Africa, unendo risorse e competenze per promuovere la transizione energetica. Tra i punti chiave ci sono la crescente importanza delle energie rinnovabili, il ruolo dei porti come hub energetici e la necessità di diversificare le forniture per ridurre la dipendenza energetica europea”.

Lo ha dichiarato l’Europarlamentare di Fdi-Ecr, Elena Donazzan oggi al Parlamento europeo alla presentazione del 6° MED & Italian Energy Report, dal titolo “The energy transition in the Mediterranean between sustainability and security”, realizzato da SRM e dal Politecnico di Torino con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Questo rapporto conferma il ruolo centrale dell’Italia e del Mediterraneo nella costruzione di un futuro energetico più sostenibile e sicuro per l’Europa. L’Italia, grazie al lavoro del governo di Giorgia Meloni, sta rafforzando il suo ruolo nel bacino del Mediterraneo tramite diverse azioni di diplomazia energetica, quali il Piano Mattei, l’accordo con Emirati Arabi e Albania, e il Patto per il Mediterraneo. Il Mediterraneo torna al centro dell’agenda politica europea, coniugando transizione energetica, competitività e sicurezza”.

