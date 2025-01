Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 28.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 13:00

Koalitionsausschuss / Schwerpunkte der Regierungsarbeit für das neue Jahr festgelegt

Am Montag hat das erste Treffen des Koalitionsausschusses im neuen Jahr stattgefunden. „Die Regierung ist seit genau einem Jahr im Amt und wir haben gemeinsam ein positives Resümee über die Arbeit der letzten 12 Monate gezogen. Auch haben wir die in diesem Jahr anstehenden Vorhaben der Regierungsmehrheit erörtert“, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher.

