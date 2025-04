(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 PROFESSIONI SANITARIE. SCHIFONE (FDI): SERVE CHIAREZZA NORMATIVA

“Quello che abbiamo recepito è che bisogna fare chiarezza normativa”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone durante il suo intervento alla presentazione del Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul Riordino delle Professioni sanitarie, di cui è stata ispiratrice e promotrice, alla Sala del mappamondo della Camera. “Il ringraziamento sentito – ha aggiunto – va al Ministero della Salute, oggi nella persona del Sottosegretario Gemmato e del Ministro Schillaci a cui consegniamo le nostre conclusioni. Molte volte abbiamo visto passare una certa narrazione, che tutto nel sistema sanitario nazionale debba ruotare intorno alle risorse e intorno agli oneri. E questo è vero solo in parte. Noi siamo sempre stati convinti che la criticità principale non risieda esclusivamente nell’incremento delle risorse ma nella mancata programmazione, nella mancata sburocratizzazione, semplificazione di alcune procedure ed è proprio questo ciò che è emerso. Non ci convinceranno mai che per avere una sanità più virtuosa si debbano sempre e solo avere maggiori risorse. Per mettere in campo questo riordino e questa nuova regolamentazione occorre andare a lavorare anche e soprattutto su alcune leggi che sono un po’ obsolete e che magari vanno riammodernate e riarmonizzate. C’è bisogno di un riordino in quel sistema dei profili e delle competenze, che rappresentano una voce di frammentarietà all’interno del sistema e quindi portano a quelle che vengono chiamate sovrapposizioni”.

