(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Nucleare, Zinzi (Lega): Italia saprà fare la sua parte

Roma, 10 apr. – “Positivo che a Bruxelles abbia preso il via la fase di progettazione del primo potenziale progetto di interesse comune sul nucleare, in cui l’Italia saprà fare la sua parte e rendersi protagonista in un settore su cui stiamo compiendo passi significativi. Ultima, l’approvazione in consiglio dei ministri della legge delega sul nuovo nucleare sostenibile. Lo abbiamo sempre detto, nonostante per molto tempo qualcuno ci abbia preso per matti: il nucleare è la vera soluzione al caro bollette, specie in un quadro in cui il contesto internazionale è ancora complesso e difficile. Andare avanti su questa strada è secondo noi necessario e urgente per raggiungere l’indipendenza energetica”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, capogruppo in commissione Ambiente.

__________

Ufficio stampa Lega Camera