(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 DAZI: NEVI (FI), “VOGLIAMO ARRIVARE A DAZI ZERO E A CREAZIONE MERCATO UNICO TRA USA E UE”

“Noi come Forza Italia abbiamo sempre detto la stessa cosa, e ci capita spesso di doverla ribadire: i dazi sono sempre un errore, un boomerang che si ritorce contro chi li impone. Lo ribadisco anche in questa occasione. Come stiamo vedendo, Trump è stato costretto a fare marcia indietro, perché le borse, compresa quella americana, sono crollate pesantemente, generando problemi evidenti all’economia – in primis proprio quella statunitense – che rappresenta uno dei pilastri economici a livello globale. Per questo motivo, riteniamo giusto instaurare e continuare a portare avanti il dialogo affinché Trump cambi politica, ed è altrettanto giusto evitare qualsiasi tipo di ritorsione. Noi siamo, da sempre, per una politica a zero dazi e un mercato unico tra Usa e Ue, perché crediamo nel libero mercato, nella concorrenza leale e nei benefici concreti che queste scelte portano ai cittadini e alle imprese. Per quanto riguarda il viaggio della Presidente Meloni negli Stati Uniti, si tratta di un’iniziativa molto importante per l’Italia. Solo certa sinistra italiana – e le sue propaggini, come alcuni sindacati ideologizzati – possono permettersi di criticare un’occasione del genere, che invece rafforza le relazioni internazionali del nostro Paese, in particolare con un partner fondamentale come gli Stati Uniti”. Così l’On. Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia, ospite a “Tagadà” su La7.

