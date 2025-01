Comunicato Stampa “Sabato 1 Febbraio riapre la Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri”

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Comune di Gualdo

Tadino

Gualdo Tadino e la Biblioteca Ruggero Guerrieri: un cuore

pulsante di cultura e inclusione.

Dopo un breve periodo riorganizzativo, la Biblioteca Comunale Ruggero

Guerrieri è pronta ad aprire nuovamente le sue porte alla cittadinanza, a partire

da sabato 1 febbraio.

Un progetto che mira a trasformare la biblioteca in un vero e proprio centro

culturale dinamico e inclusivo, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età,

scuole ed associazioni.

“Siamo entusiasti di continuare ad investire in un luogo così importante per la

crescita culturale della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco Massimiliano

Presciutti. “La Biblioteca Ruggero Guerrieri rappresenta un punto di riferimento

fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e

culturale”.

L’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi ha sottolineato l’importanza di

un’offerta culturale diversificata e accessibile a tutti: “con questo progetto

vogliamo creare un ambiente stimolante, dove poter leggere, studiare,

partecipare a laboratori creativi e incontrare altre persone. La biblioteca diventa

così un luogo vivo e partecipato, un cuore pulsante della nostra comunità”.

Un ricco programma di attività sarà offerto a partire dall’1 febbraio: laboratori

didattici per bambini, ragazzi e adulti, dedicati alla lettura, alla scrittura

creativa, all’illustrazione e alla scoperta della ceramica tradizionale; incontri

intergenerazionali e progetti di inclusione sociale per favorire la partecipazione

di tutti; collaborazioni con le scuole per progetti educativi e visite guidate;

eventi culturali come presentazioni di libri, conferenze e itinerari tematici alla

scoperta del patrimonio storico e artistico di Gualdo Tadino. L’obiettivo è quello

di creare una biblioteca sempre più inclusiva e accessibile, dove ognuno possa

trovare uno spazio per la propria crescita culturale e personale.

La biblioteca sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: martedì dalle 10.00

alle 13.00, da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.00, il sabato mattina dalle

10 alle 12.30 mentre il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Per prenotazioni ed

pubblico.

Comune di Gualdo

Tadino

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 28/01/2025