Verso il Grand Prix di fioretto “Torino 2025” – Prevendita in corso, giovedì la presentazione con Daniele Garozzo

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Grand Prix di fioretto “Torino 2025”Prevendita in corso per il grande evento del 9 febbraio all’Arena Inalpi, prevista una speciale “Riduzione gruppi”Giovedì la conferenza stampa di presentazionecon il Vicepresidente vicario Daniele Garozzo

TORINO – Un grande evento ormai alle porte: Torino si prepara a ospitare la tappa italiana del Grand Prix di fioretto femminile e maschile, in programma dal 7 al 9 febbraio sulle pedane dell’Arena Inalpi. L’edizione 2025 del “Trofeo Inalpi” rappresenta l’unico appuntamento in Italia del circuito d’élite GP FIE, che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, un’occasione straordinaria per seguire dal vivo i campioni del panorama mondiale della specialità e per tifare per la nutrita e ambiziosa spedizione azzurra che vedrà in pedana tutti i medagliati di specialità ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.