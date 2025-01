(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

Verso il Dreier Landtag di giugno: oggi i presidenti dei Consigli in videoconferenza

In vista della Seduta congiunta in programma per l’11 e il 12 giugno prossimi a Merano, è continuo il confronto tra i presidenti delle tre Assemblee legislative di Alto Adige, Tirolo e Trentino. Su organizzazione del Consiglio della provincia autonoma di Trento, questa mattina si è svolto in videoconferenza un confronto tra Arnold Schuler (Bolzano), Claudio Soini (Trento) e la direttrice generale del Landtag tirolese Renate Fischler in rappresentanza della presidente del Parlamento del Land Tirolo, Sonja Ledl Rossmann.

I rappresentanti delle assemblee legislative si sono confrontati sulle rispettive proposte di mozione, sulle quali hanno espresso ampia condivisione. Hanno inoltre discusso scadenze e aspetti organizzativi, calendarizzando ulteriori incontri operativi.

Per venerdì 14 febbraio 2025 è fissato il termine per la presentazione alla Segreteria generale del Consiglio provinciale delle proposte di mozione che si intendono sottoporre alla seduta congiunta. Nel dettaglio, a Merano saranno trattate 21 proposte di mozione dei tre territori: sei (tre di maggioranza e tre di minoranza) sono quelle che saranno presentate dai consiglieri di ogni territorio, alle quali si aggiungerà una proposta per ogni presidente. Lunedì 7 aprile è invece in programma la seduta della Commissione interregionale per la predisposizione dell’ordine del giorno della seduta congiunta.

