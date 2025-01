(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

Massa Lombarda, 27 gennaio 2025

MASSA LOMBARDA: TANTISSIMA GENTE PER LE CELEBRAZIONI DEL PATRONO “SAN PÊVAL DI SEGN”

Durante l’intera giornata di sabato 25 gennaio, tante persone hanno affollato le vie del centro per celebrare il Santo Patrono cittadino. La città ha partecipato con entusiasmo alla giornata dedicata a San Paolo partecipando alle iniziative culturali, acquistando negli stand gastronomici o nei mercatini e divertendosi nella zona luna park. Presenti anche la Giunta Comunale e le autorità cittadine.

Oltre alle fila allo stand gastronomico di Pro Loco per comprare il tradizionale Sabadone (che sono andati esauriti) o alla folla di giovani al Luna Park di Piazza Mazzini, tra le vie del centro non sono mancati mercatini e negozi aperti.

La Protezione Civile di Massa Lombarda, dalle ore 10 alle 17, ha allestito uno stand in Piazza Matteotti per promuovere la campagna Nazionale indetta dal Dipartimento di Protezione Civile "Io Non Rischio".

Presente in Piazza Matteotti dalla mattina anche l’Associazione Festa de Pargher.

Alle 10.30 si è tenuta la Santa Messa Solenne celebrata da Monsignor Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi, presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo.

Alle ore 15.30, al Centro Culturale Carlo Venturini, i volontari del progetto “Ad Alta Voce – Nutrimenti”, hanno letto testi sulla festa di Sân Peval e sulla città di Massa Lombarda.. A seguire c’è stata la presentazione del libro dal titolo “La morte dipinta” di Lisa Laffi, la quale ha dialogato con Elisabetta Sangiorgi.

Tantissime le mostre che hanno richiamato l’interesse di centinaia di persone, allestite nei luoghi culturali massesi: Sala del Carmine con “ICHTHYS tra mito e poesia”, Centro Giovani JYL con “Quasi Alice”, Palazzo Zaccaria Facchini con “Ferro # via” del Circolo Fotografico Massese e “IMAGO” di Avis, Centro Culturale Venturini con “Cantine in Vetrina”, Circolo Massese con “La Meglio Gioventù”, Palazzo Bonvicini con “Quelli che… lo sport, quelli che… fanno gruppo, quelli che… si sposano” di Memoria corTA, la Chiesa di San Paolo con “Carlo Acutis – 15 anni di amore e fede” e la Chiesa di San Salvatore “La passione per il colore. Dai muri alle tele” dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Massa Lombarda.

Il giorno seguente si sono conclusi i festeggiamenti del Patrono con “Salutiamo insieme San Paolo” del Centro di Quartiere Fruges con spaghetti allo scoglio e tombola e con il “Concerto di San Paolo” del Coro di San Paolo diretto dal Maestro Vito Baroncini.

La Sala del Carmine ha accolto e accoglierà fino al 15 febbraio la mostra dell’artista Kina Bogdanova dal titolo “Ichthys. tra mito e poesia”.

Fino al 1° febbraio, al Centro Culturale Venturini, resterà visitabile la mostra dal titolo “Cantine in vetrina” in cui saranno esposti i depositi del Museo Civico Carlo Venturini e del Museo della Frutticoltura Adolfo Bonvicini.

Il Circolo Fotografico Massese, nelle aule di Palazzo Zaccaria Facchini, ha inaugurato l’esposizione dal titolo "Ferro-via. Sulle strade ferrate passando per Massa Lombarda" e la mostra “IMAGO” delle opere di NUT di Alessandro Giovannini. La prima resterà aperta fino al 9 febbraio, mentre la seconda fino al 2 febbraio.

Ancora aperte anche la mostra presso Palazzo Bonvicini “Quelli che… lo sport, quelli che… fanno gruppo, quelli che… si sposano” di Memoria corTA e la mostra “Carlo Acutis – 15 anni di amore e fede” presso la Chiesa di San Paolo.

Fino al 31 gennaio sarà aperto Mercatino Mani di Donna di Amici dello IOR in corso Vittorio Veneto 55. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo

