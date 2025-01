(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 LECCE. FDI: SODDISFAZIONE PER ADESIONE MIGNONE A PARTITO

“Salutiamo con grande soddisfazione l’adesione a Fratelli d’Italia del consigliere comunale di Lecce, Avvocato Carlo Mignone, persona di specchiata onestà e dirittura morale, ottimo professionista, amministratore esperto e concreto profondamente legato alla città di Lecce. La scelta di Carlo sul piano politico, anche per la sua storia, arricchisce Fratelli d’Italia di nuovi valori e contenuti e accresce ulteriormente la presenza di amministratori locali radicati al territorio. Sul piano amministrativo rafforza l’azione amministrativa di assessori e consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, cui va il nostro ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la competenza con cui svolgono il loro mandato a Palazzo Carafa a sostegno del sindaco Poli Bortone e del programma per la città scelto dai cittadini leccesi. Fratelli d’Italia si dimostra sempre più partito aperto e attrattivo sia a livello nazionale che territoriale, grazie all’impegno della sua classe dirigente e dei suoi amministratori locali, ma soprattutto al grande lavoro di Giorgia Meloni e agli ottimi risultati del suo Governo testimoniati del crescente consenso della premier, del nostro partito e dell’intera coalizione di centrodestra”. Lo dichiarano l’on. Saverio Congedo coordinatore provinciale, Antonio Mazzotta coordinatore cittadino, Andrea Pasquino capogruppo.

