GANGI, RESTYLING PER L’UFFICIO TURISTICO A GESTIRLO SARA’ LA PRO LOCO

*Gangi, **2**7* *Gennaio* *202**5*

*Inaugurazione **sabato **scorso,* *(**25* *genn**a**io**)** in piazz**ett**a

**Zoppo di Gangi**, **del rinnovato* *punto per **l’accoglienza e

l’informazione turistica d**el Comune d**i **Gangi** (aperto dal **martedì**

al**la domenica** dalle 9 alle 1**3 e dalle 15,30 alle 19**,30). **L**’apertura

sarà **aggiornabile in base alla stagionalità o a eventi tematici di

rilievo. **A gestirlo sarà la Pro-Loco di Gangi grazie anche alla

collaborazione dei ragazzi del servizio civile. **A inaugurare i locali

sono stati il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e il presidente della

Pro Loco Marco Puglisi.*

*Il restyling dell’ufficio turistico è costato circa 3 mila euro ed è

dotato di rete internet, wi-fi e rete telefonica dedicata. **E’ s**tato

allestito al pian terreno **dei locali **dell’ufficio postale di “Gangi