Schlein: il Pd sta con Liliana Segre

“Il Partito Democratico sta con Liliana Segre, che continua a essere faro

ed esempio contro l’odio e l’indifferenza, che hanno portato alle pagine

più buie della nostra storia. Gli insulti vergognosi ricevuti dalla

senatrice Segre dimostrano quanto ci sia ancora bisogno del suo impegno per

una società più libera, giusta e consapevole. E quanto tutto noi dobbiamo

impegnarci ogni giorno contro l’odio in ogni sua forma, contro

l’antisemitismo, contro il razzismo, contro questa violenza dilagante che

troppo spesso sulla rete rimane impunita e non lo possiamo accettare. Siamo

al suo fianco”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

