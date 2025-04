Orsomarso (FdI) Coalizioni di CentroDestra e civiche alle urne per garantire buon governo e rilancio dei territori

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

Sun 27 April 2025 «Il tratto distintivo delle imminenti elezioni amministrative, per

quanto **concerne

la* *coalizione di CentroDestra, talvolta insieme a liste civiche, è la

volontà di invitare i calabresi ed i cosentini alle **urne per garantire

innanzitutto buon governo e rilancio dei territori, impostando, dove non

ancora è stato fatto, una seria **programmazione per agganciare anche le

nostre realtà istituzionali e dell’imprenditoria, ai volumi di crescita, in

tanti settori dei più diversi comparti produttivi, che il Sud sta

realizzando già da molti mesi. *

*E, in questo quadro – **sostiene il sen. Fausto Orsomarso di Fratelli

d’Italia -*

* la percezione dei cittadini è che le compagini del CentroDestra, trainate

ed ispirate dall’esempio offerto dal Presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni (che, anche in questi giorni di rilevanti impegni internazionali,

garantisce una rappresentanza autorevole dell’Italia in Europa e nei

rapporti con le Americhe, Asia ed Africa) si rivelino l’unica possibilità

di governabilità concreta e proiettata al futuro, e siano il fulcro

dell’indispensabile coesione nazionale, a differenza del caos più che

evidente fra le frantumate opposizioni» *

Una linea vincente e di buon senso, quella delle sigle di maggioranza, che