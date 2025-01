CS – De Leonardis (FdI): “Fratelli d’Italia si schiera convintamente a tutela delle donne e degli uomini in divisa. Grazie ai tanti foggiani che hanno firmato la nostra petizione”

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 *De Leonardis (FdI): “Fratelli d’Italia si schiera convintamente a tutela

delle donne e degli uomini in divisa. Grazie ai tanti foggiani che hanno

firmato la nostra petizione”*

“La grande partecipazione e più di 100 firme raccolte in un paio di ore

sono la testimonianza più tangibile di quanta sia la vicinanza dei

cittadini nei confronti delle Forze dell’Ordine e quanto sia sentito il

tema della loro tutela verso cui Fratelli d’Italia vuole porre efficace

attenzione attraverso tutta una serie di iniziative mirate alla difesa di

chi ci difende quotidianamente e lo fa attraverso un lavoro egregio e mai

scevro da pericoli per la propria incolumità”. E’ il commento del

presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Capitanata, Giannicola De

Leonardis, all’indomani del gazebo dei meloniani sull’isola pedonale del

capoluogo dauno in cui è stato possibile sottoscrivere la petizione a

favore delle Forze dell’Ordine. L’iniziativa, alla quale è possibile

aderire anche firmando on-line sul sito di Fratelli d’Italia, è volta a

sostenere le misure per proteggere le Forze dell’Ordine dalle aggressioni:

dall’inasprimento delle pene per resistenza violenza, minacce e lesioni a

pubblico ufficiale, all’inserimento del reato di rivolta in carcere;

dall’implementazione degli strumenti di difesa, alla maggiore tutela legale

per le Forze dell’Ordine. “Viviamo in un territorio dove i cittadini

chiedono costantemente attenzione verso il tema della sicurezza, della

lotta alla criminalità e all’illegalità. Le Forze dell’Ordine svolgono

costantemente un lavoro encomiabile e l’impegno della Politica non può che

essere rivolto alla loro tutela, specie perché spesso si è costretti ad

assistere ormai a vere e proprie aggressioni e demonizzazioni ingiuste nei

confronti di chi, è bene ricordarlo a chi finge di non saperlo, svolge un

lavoro a difesa dei cittadini e di contrasto a qualsivoglia forma di

illegalità”, conclude De Leonardis.

