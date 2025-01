(ARC) Cultura: Anzil, 915mila euro per recupero ancone votive e affreschi

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Udine, 27 gen – “Ancora una volta la Regione Friuli Venezia

Giulia ? apripista in ambito culturale, destinando una nuova

tranche di finanziamenti, pari a 240.000 euro, per il ripristino

di capitelli e ancone votivi che caratterizzano fortemente i

paesi e le aree campestri del nostro territorio. Ne sono

beneficiarie 23 amministrazioni comunali, con un assegno di

14.000 euro ciascuna. Un’iniziativa importante, unica in Italia,

per il mantenimento della memoria e la valorizzazione degli

abitati, che si riappropriano cos? di una parte significativa

della propria identit?, fondamentale per guardare al futuro in

particolare per le nuove generazioni. Un progetto che permette

all’amministratore pubblico di rendere pi? bello e gradevole il

territorio dove vivono i suoi concittadini”.

Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa mattina, nella

sede di Udine della Regione, ? intervenuto alla presentazione di

“Affreschi e capitelli” per il recupero, la conservazione e la

valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico

attraverso la salvaguardia dei loro affreschi, e al contributo

per il restauro di capitelli, edicole, ancone e crocifissi

presenti nelle pubbliche vie. Hanno partecipato anche il

direttore del Segretariato regionale del ministero della Cultura

per il Friuli Venezia Giulia, Andrea Pessina, e alcuni

amministratori locali destinatari del contributo.

Per il recupero degli affreschi, la Regione ha gi? stanziato

675.000 euro destinati a 27 Comuni beneficiari (25 mila euro

ciascuno), per un totale complessivo di 915.000 euro (comprensivo

delle risorse per capitelli e ancone).

“Gli interventi di ripristino e di recupero hanno molteplici

funzioni: rendono pi? attraente e piacevole il territorio per chi

lo abita o vi lavora, e per chi lo vive per relax o turismo, in

un momento, per altro, di grande riscoperta delle camminate,

delle tradizioni e delle tipicit? locali, di borghi e piccoli

paesi – ha detto Anzil -. A trarne vantaggio anche i privati,

supportati concretamente nel percorso di recupero di beni di

valore comunitario, e i professionisti, che combattono nel

settore del restauro, numerosi e molto validi nella nostra

regione”.

“? un modo intelligente – ha detto ancora il vicegovernatore -,

per ridare il giusto valore a queste opere, di grande

significato, rendendole nuovamente godibili da parte di chi vi

transita accanto. Un progetto che stimola a porre l’attenzione su

quelli che sembrano dettagli, ma che, a loro modo, rappresentano

l’anima delle nostre comunit?”.

I fondi destinati permetteranno agli Enti Locali di predisporre

un proprio bando col quale trasferire ai privati un contributo

che potrebbe essere decisivo per stimolare il recupero di queste

importanti testimonianze d’arte: opere che ricoprono rilevanza

culturale notevole e che necessitano di continuare cura e

attenzione. Per agevolare l’operato dei Municipi, gli Uffici

regionali hanno predisposto una bozza di bando con la relativa

domanda e gli allegati.

