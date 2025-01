Venti mila persone sul Sentierone per la 12^ Festa del cioccolato di Bergamo

(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

La qualità resta, nonostante il maltempo abbia segnato il fine settimana.

È di 4500 euro l’incasso per la cena solidale alla Trattoria d’Ambrosio da Giuliana.

Bergamo, 26 gennaio 2025 – Chiude a quota 20 mila visitatori la 12^ edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo, un dato inferiore alla scorsa stagione a causa della pioggia che ha caratterizzato il fine settimana, ma che conferma quanto questa manifestazione sia apprezzata e attesa da tantissimi bergamaschi.

«La Festa conferma la propria qualità e il generale interesse del pubblico – commenta Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti. – Era sufficiente vedere con che velocità il Sentierone tornasse a popolarsi alle prime schiarite del meteo per rendersene conto. Non solo gli stand dei maestri cioccolatieri, ma anche tutti gli appuntamenti in programma hanno visto una buona partecipazione».

Ammonta a 4500 euro, invece, la somma raccolta durante la cena di solidarietà organizzata venerdì sera presso la Trattoria d’Ambrosio da Giuliana. La quota sarà interamente devoluta all’Associazione Oncologica Bergamasca.

La tradizionale scultura di cioccolato realizzata dall’artista Bruno Manenti è stata dedicata all’Atalanta ed ai suoi successi e sarà donata all’Amministrazione di Bergamo.

